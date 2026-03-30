LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE · « Talents d’aujourd’hui », Le Louxor – Palais du cinéma, Paris
LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE · « Talents d’aujourd’hui », Le Louxor – Palais du cinéma, Paris lundi 30 mars 2026.
LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE · « Talents d’aujourd’hui » Lundi 30 mars, 19h45 Le Louxor – Palais du cinéma Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-30T19:45:00+02:00 – 2026-03-30T22:45:00+02:00
Fin : 2026-03-30T19:45:00+02:00 – 2026-03-30T22:45:00+02:00
Lundi 30 mars · 19h45
Le Louxor – Palais du cinéma 170 boulevard de Magenta, Paris 10e arrondissement Paris 75010 Quartier Saint-Vincent-de-Paul Paris Île-de-France
*evénement Le Louxor – Palais du cinéma LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE · « Talents d’aujourd’hui »
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