LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE · « Talents d’aujourd’hui », Le Louxor – Palais du cinéma, Paris

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE · « Talents d’aujourd’hui » Lundi 30 mars, 19h45 Le Louxor – Palais du cinéma Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-30T19:45:00+02:00 – 2026-03-30T22:45:00+02:00

Fin : 2026-03-30T19:45:00+02:00 – 2026-03-30T22:45:00+02:00

Lundi 30 mars · 19h45

Le Louxor – Palais du cinéma 170 boulevard de Magenta, Paris 10e arrondissement Paris 75010 Quartier Saint-Vincent-de-Paul Paris Île-de-France

*evénement Le Louxor – Palais du cinéma LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE · « Talents d’aujourd’hui »