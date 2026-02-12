La Fête du Court Métrage 10e édition La Chapelle-en-Vercors

La Fête du Court Métrage 10e édition

Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors Drôme

Début : 2026-03-31 17:00:00

fin : 2026-03-31

2026-03-31

Dans le cadre de la Fête du Court Métrage, les associations : Vents du Vercors, le Comité des fêtes de St Martin, et la Maison de l’Aventure, Vertapop, s’associent pour vous proposer le meilleur du court métrage près de chez vous.

Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 22 38 gestion@vertapop.fr

English :

As part of the Fête du Court Métrage, the associations Vents du Vercors, the Comité des fêtes de St Martin, and the Maison de l?Aventure, Vertapop, are teaming up to bring you the best of short film near you.

