La Fête du court métrage 10e édition Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque

La Fête du court métrage 10e édition

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Projection de courts métrages

Projection de 7 courts métrages (durée 1h30) sur grand écran. .

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Fête du court métrage 10e édition

Screening of short films

L’événement La Fête du court métrage 10e édition Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Terre d’Auge Tourisme