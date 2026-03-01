La Fête du court métrage 10e édition Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque
La Fête du court métrage 10e édition Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque samedi 28 mars 2026.
La Fête du court métrage 10e édition
Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Projection de courts métrages
Projection de 7 courts métrages (durée 1h30) sur grand écran. .
Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Fête du court métrage 10e édition
Screening of short films
L’événement La Fête du court métrage 10e édition Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Terre d’Auge Tourisme