La Fête du Court métrage 10ème édition La Cidrerie Beuzeville
La Fête du Court métrage 10ème édition La Cidrerie Beuzeville mercredi 25 mars 2026.
La Fête du Court métrage 10ème édition
La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 10:00:00
fin : 2026-03-25 17:00:00
Date(s) :
2026-03-25
Séance gratuite et ouverte à tous !
Manifestation annuelle, la fête du court-métrage est née de la volonté de faire connaître au plus grand nombre l’univers du court-métrage. Chaque année, La Fête du court-métrage élabore une programmation officielle avec le soutien de l’Agence du court-métrage pensée pour valoriser le meilleur du court, s’adresser à tous les âges et publics et mettre en avant les grand(e)s réalisteurs(rices) de demain.
Cinéma
FÊTE DU COURT-MÉTRAGE
Dans le cadre de la Fête du court-métrage, 3 séances gratuites sont programmées à La Cidrerie le mercredi 25 mars
10h Le rire dans les années 60
En pleine forme
À partir de 8 ans
Et si on riait en bonne compagnie ? Voyage dans le temps auprès des plus grand·e·s des années 60 Jacques Tati, Pierre Etaix, Michael Lonsdale, Bernadette Lafont et même Buster Keaton en couleurs.
– Le petit Nicolas, d’André Michel
– En pleine forme, de Pierre Etaix
– Cours du soir, de Nicolas Ribowski
– The railrodder, de Gerald Potterton
14h Temps libre
À partir de 5 ans
Et toi, qu’est-ce que tu fais en sortant de l’école ?
– Frite sans maillot, de Matteo Salanave Piazza
– L’effet de mes rides, de Claude Delafosse
– La pâquerette-raclette, de Liselotte Macagno
– En pleine forme, de Pierre Etaix
15h La carte blanche de Ciné+ OCS
À partir de 12 ans
Ciné+ OCS, c’est plus de 90 courts métrages par an, achetés ou préachetés, pour toutes et tous de la comédie, de l’horreur, du fantastique, du thriller, du drame et de l’animation jeunesse ! Venez découvrir trois de leurs coups de cœur récents tendres, décalés ou carrément trash, et assurément culottés, ils sauront vous embarquer !
– Pile poil, d’Yvonnick Muller et Lauriane Escaffre
– Le sang de la veine, de Martin Jauvat
– Prends chair, d’Armin Assadipour .
La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30 lacidrerie@beuzeville.fr
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English : La Fête du Court métrage 10ème édition
Free and open to all!
L’événement La Fête du Court métrage 10ème édition Beuzeville a été mis à jour le 2026-03-10 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville