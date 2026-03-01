La Fête du Court métrage 10ème édition La Cidrerie Beuzeville

La Fête du Court métrage 10ème édition

La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 10:00:00

fin : 2026-03-25 17:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Séance gratuite et ouverte à tous !

Manifestation annuelle, la fête du court-métrage est née de la volonté de faire connaître au plus grand nombre l’univers du court-métrage. Chaque année, La Fête du court-métrage élabore une programmation officielle avec le soutien de l’Agence du court-métrage pensée pour valoriser le meilleur du court, s’adresser à tous les âges et publics et mettre en avant les grand(e)s réalisteurs(rices) de demain.

Cinéma

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

Dans le cadre de la Fête du court-métrage, 3 séances gratuites sont programmées à La Cidrerie le mercredi 25 mars

10h Le rire dans les années 60

En pleine forme

À partir de 8 ans

Et si on riait en bonne compagnie ? Voyage dans le temps auprès des plus grand·e·s des années 60 Jacques Tati, Pierre Etaix, Michael Lonsdale, Bernadette Lafont et même Buster Keaton en couleurs.

– Le petit Nicolas, d’André Michel

– En pleine forme, de Pierre Etaix

– Cours du soir, de Nicolas Ribowski

– The railrodder, de Gerald Potterton

14h Temps libre

À partir de 5 ans

Et toi, qu’est-ce que tu fais en sortant de l’école ?

– Frite sans maillot, de Matteo Salanave Piazza

– L’effet de mes rides, de Claude Delafosse

– La pâquerette-raclette, de Liselotte Macagno

– En pleine forme, de Pierre Etaix

15h La carte blanche de Ciné+ OCS

À partir de 12 ans

Ciné+ OCS, c’est plus de 90 courts métrages par an, achetés ou préachetés, pour toutes et tous de la comédie, de l’horreur, du fantastique, du thriller, du drame et de l’animation jeunesse ! Venez découvrir trois de leurs coups de cœur récents tendres, décalés ou carrément trash, et assurément culottés, ils sauront vous embarquer !

– Pile poil, d’Yvonnick Muller et Lauriane Escaffre

– Le sang de la veine, de Martin Jauvat

– Prends chair, d’Armin Assadipour .

La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30 lacidrerie@beuzeville.fr

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English : La Fête du Court métrage 10ème édition

Free and open to all!

L’événement La Fête du Court métrage 10ème édition Beuzeville a été mis à jour le 2026-03-10 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville