La fête du court métrage 2026 à Bretteville-sur-Odon

Domaine de la Baronnie Bretteville-sur-Odon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-24

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-24

Projections, rencontres > grange à dîmes

courts métrages jeune public > 25/3,14h30

courts métrages en tous genres > 28/3, 20h

Exposition sérigraphies sur le cinéma [l’encrage] > 24 29/3 > manoir, bibliothèque

Ateliers > réservation obligatoire 02 31 29 19 90 | culture@brettevillesurodon.fr

Projections, rencontres > grange à dîmes

courts métrages jeune public > 25/3,14h30

courts métrages en tous genres > 28/3, 20h

Exposition sérigraphies sur le cinéma [l’encrage] > 24 29/3 > manoir, bibliothèque

Ateliers > réservation obligatoire 02 31 29 19 90 | culture@brettevillesurodon.fr

initiation sérigraphie [l’encrage] > à partir de 7 ans > 28/3, 10h 12h ou 14h30 16h30 > manoir

escape game cinématographique [super 32] > 5 13 ans > 29/3, 14h 15h30 ou 15h30 17h ou 17h 18h30 > grange à dîmes .

Domaine de la Baronnie Bretteville-sur-Odon 14760 Calvados Normandie +33 2 31 29 19 90 culture@brettevillesurodon.fr

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English : La fête du court métrage 2026 à Bretteville-sur-Odon

Screenings, meetings > grange à dîmes

short films for young audiences > 25/3, 2.30pm

short films of all genres > 28/3, 8pm

Screen-printing exhibition on cinema [l’encrage] > 24 29/3 > manoir, library

Workshops > booking essential: 02 31 29 19 90 | culture@brettevillesurodon.fr

L’événement La fête du court métrage 2026 à Bretteville-sur-Odon Bretteville-sur-Odon a été mis à jour le 2026-03-13 par Calvados Attractivité