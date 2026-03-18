La fête du court métrage 2026 à Bretteville-sur-Odon Bretteville-sur-Odon
La fête du court métrage 2026 à Bretteville-sur-Odon Bretteville-sur-Odon mardi 24 mars 2026.
La fête du court métrage 2026 à Bretteville-sur-Odon
Domaine de la Baronnie Bretteville-sur-Odon Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-24
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-24
Projections, rencontres > grange à dîmes
courts métrages jeune public > 25/3,14h30
courts métrages en tous genres > 28/3, 20h
Exposition sérigraphies sur le cinéma [l’encrage] > 24 29/3 > manoir, bibliothèque
Ateliers > réservation obligatoire 02 31 29 19 90 | culture@brettevillesurodon.fr
Projections, rencontres > grange à dîmes
courts métrages jeune public > 25/3,14h30
courts métrages en tous genres > 28/3, 20h
Exposition sérigraphies sur le cinéma [l’encrage] > 24 29/3 > manoir, bibliothèque
Ateliers > réservation obligatoire 02 31 29 19 90 | culture@brettevillesurodon.fr
initiation sérigraphie [l’encrage] > à partir de 7 ans > 28/3, 10h 12h ou 14h30 16h30 > manoir
escape game cinématographique [super 32] > 5 13 ans > 29/3, 14h 15h30 ou 15h30 17h ou 17h 18h30 > grange à dîmes .
Domaine de la Baronnie Bretteville-sur-Odon 14760 Calvados Normandie +33 2 31 29 19 90 culture@brettevillesurodon.fr
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English : La fête du court métrage 2026 à Bretteville-sur-Odon
Screenings, meetings > grange à dîmes
short films for young audiences > 25/3, 2.30pm
short films of all genres > 28/3, 8pm
Screen-printing exhibition on cinema [l’encrage] > 24 29/3 > manoir, library
Workshops > booking essential: 02 31 29 19 90 | culture@brettevillesurodon.fr
L’événement La fête du court métrage 2026 à Bretteville-sur-Odon Bretteville-sur-Odon a été mis à jour le 2026-03-13 par Calvados Attractivité