La Fête du court métrage 2026 à la Porte de Vanves Centre socioculturel Maurice Noguès Paris

Projection de courts métrages durée 2 heures et débats

Programme INN : Quand les rêves se confrontent à la réalité… LA VIE en 6 étapes !

Premier Voyage : animation de Grégoire Sivan (2007 – 10’03)

Mimine : fiction de Simon Laganière – (2021 – 13’23)

Adieu les copains : fiction de Lawrence Valin (2023 – 12’53)

Palestine Islands : fiction de Nour Ben Salem et Julien Menanteau (2023 – 22’06)

A single life : animation de Job, Joris et Marieke (2014 – 2’17)

temps d’échange sur ce programme

Programme OFF

Nakal : documentaire de Flore Nappée (2024 – 58′)

Adolescente, Flore fait la connaissance de Habieb, un adolescent orphelin vivant sur l’île de Lombok en Indonésie. Cette rencontre la bouleverse. Quelques années plus tard, elle décide de revenir pour le filmer, mais Habieb a bien changé, et l’île de Lombok aussi. Sans le vouloir, Flore est emportée dans une mécanique transgénérationnelle qui va la dépasser.

Lauréat d’une dizaine de prix lors des festivals internationaux, ce film n’a pas encore été distribué en salles.

Sa projection sera suivie d’un échange avec la réalisatrice Flore Nappée.

Le Ciné Kino d’ARTMELE vous invite à la soirée « Par courts de vie » dans le cadre de la fête du court métrage 2026.

Le samedi 28 mars 2026

de 20h00 à 22h45

gratuit

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Centre socioculturel Maurice Noguès 5, avenue de la Porte de Vanves 75014 Accès via la place Marthe SimardParis

