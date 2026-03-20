La fête du court métrage 2026 Cinéma Le Méliès Pau

La fête du court métrage 2026

Cinéma Le Méliès 15 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

• 18h Cannes tout courts (1h28 à partir de 12 ans)

– Vautours de Dian Weys

– Ali d’Adnan Rajeev

– Hypersensible de Martine Frossard

– I’m glad You’re dead de Tawfeek Barhom

– Dammen de Grégoire Graesslin

– Arguments in favor of love de Gabriel Abrantes

– Agapito d’Arvin Belarmino

• 20h15 Elles au premier plan (1h20 VF)

– Karateka de Florence Fauquet

– Agnès de Nora Arnezeder

– Dieu est timide de Jocelyn Charles

– Sam & Lola de Mahaut Adam

– Milkshake de Lisa Blum

Après la projection ciné débat animé par les jeunes volontaires en service civique de l’association Unis-Cité. .

Cinéma Le Méliès 15 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 60 52 contact@lemelies.net

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English : La fête du court métrage 2026

L’événement La fête du court métrage 2026 Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau