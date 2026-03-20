La fête du court métrage 2026 Cinéma Le Méliès Pau

La fête du court métrage 2026 15 Place du Foirail Pau 2026-03-27

La fête du court métrage 2026 Cinéma Le Méliès Pau vendredi 27 mars 2026.

La fête du court métrage 2026

Cinéma Le Méliès 15 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27

Date(s) :
2026-03-27

• 18h Cannes tout courts (1h28 à partir de 12 ans)
– Vautours de Dian Weys
– Ali d’Adnan Rajeev
– Hypersensible de Martine Frossard
– I’m glad You’re dead de Tawfeek Barhom
– Dammen de Grégoire Graesslin
– Arguments in favor of love de Gabriel Abrantes
– Agapito d’Arvin Belarmino

• 20h15 Elles au premier plan (1h20 VF)
– Karateka de Florence Fauquet
– Agnès de Nora Arnezeder
– Dieu est timide de Jocelyn Charles
– Sam & Lola de Mahaut Adam
– Milkshake de Lisa Blum
Après la projection ciné débat animé par les jeunes volontaires en service civique de l’association Unis-Cité.   .

Cinéma Le Méliès 15 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 60 52  contact@lemelies.net

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English : La fête du court métrage 2026

L’événement La fête du court métrage 2026 Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau

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