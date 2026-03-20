La fête du court métrage 2026 Cinéma Le Méliès Pau
La fête du court métrage 2026 Cinéma Le Méliès Pau vendredi 27 mars 2026.
La fête du court métrage 2026
Cinéma Le Méliès 15 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
• 18h Cannes tout courts (1h28 à partir de 12 ans)
– Vautours de Dian Weys
– Ali d’Adnan Rajeev
– Hypersensible de Martine Frossard
– I’m glad You’re dead de Tawfeek Barhom
– Dammen de Grégoire Graesslin
– Arguments in favor of love de Gabriel Abrantes
– Agapito d’Arvin Belarmino
• 20h15 Elles au premier plan (1h20 VF)
– Karateka de Florence Fauquet
– Agnès de Nora Arnezeder
– Dieu est timide de Jocelyn Charles
– Sam & Lola de Mahaut Adam
– Milkshake de Lisa Blum
Après la projection ciné débat animé par les jeunes volontaires en service civique de l’association Unis-Cité. .
Cinéma Le Méliès 15 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 60 52 contact@lemelies.net
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English : La fête du court métrage 2026
L’événement La fête du court métrage 2026 Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau