La Fête du Court Métrage à Cahors

185 Avenue Jean Jaurès Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:30:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Manifestation nationale dédiée au court métrage permettant de découvrir le meilleur du cinéma court dans de nombreux lieux de projection

Manifestation nationale dédiée au court métrage permettant de découvrir le meilleur du cinéma court dans de nombreux lieux de projection. La médiathèque de Pradines participe à cet événement en proposant une sélection de courts métrages accessibles au public afin de faire découvrir la richesse et la diversité de ce format cinématographique.

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185 Avenue Jean Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44

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English :

National event dedicated to short films, allowing you to discover the best of short cinema in a wide range of screening venues

L’événement La Fête du Court Métrage à Cahors Cahors a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Cahors Vallée du Lot