la fête du Court métrage à Cambremer le 27 Mars 2026 salle du coteau Cambremer Cambremer
la fête du Court métrage à Cambremer le 27 Mars 2026 salle du coteau Cambremer Cambremer vendredi 27 mars 2026.
la fête du Court métrage à Cambremer le 27 Mars 2026
salle du coteau Cambremer rue du coteau Cambremer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Les associations Plaisir de lire et L’être enchanté vous invitent à la soirée national de projection de courts métrages !
Le vendredi 27 mars, à l’espace Thierry Sevestre à Cambremer.
Projection pour les enfants à partir de 17h
Repas partagé vers 19h
Les associations Plaisir de lire et L’être enchanté vous invitent à la soirée national de projection de courts métrages !
Le vendredi 27 mars, à l’espace Thierry Sevestre à Cambremer.
Projection pour les enfants à partir de 17h
Repas partagé vers 19h, avant le début de la projection pour Ado Adultes à 20h
Venez nombreux ! .
salle du coteau Cambremer rue du coteau Cambremer 14340 Calvados Normandie contact@etre-enchante.org
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English : la fête du Court métrage à Cambremer le 27 Mars 2026
The Plaisir de lire and L’être enchanté associations invite you to their national evening of short film screenings!
Friday 27 March, at the Espace Thierry Sevestre in Cambremer.
Screenings for children from 5pm
Shared meal around 7pm
L’événement la fête du Court métrage à Cambremer le 27 Mars 2026 Cambremer a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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