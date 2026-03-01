La Fête du Court Métrage à Flottes Pradines
La Fête du Court Métrage à Flottes Pradines mercredi 25 mars 2026.
La Fête du Court Métrage à Flottes
Pradines Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 19:00:00
fin : 2026-03-25 21:00:00
Date(s) :
2026-03-25
10 ans de la Fête du Court Métrage un best-of choisi avec ses organisateur.ice.s
10 ans de la Fête du Court Métrage un best-of choisi avec ses organisateur.ice.s.
5 courts métrages dès 12 ans.
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Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 53 26 23
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English :
10 years of the Fête du Court Métrage: a best-of chosen with its organizers
L’événement La Fête du Court Métrage à Flottes Pradines a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Cahors Vallée du Lot