La Fête du Court Métrage à Flottes

Pradines Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 19:00:00

fin : 2026-03-25 21:00:00

Date(s) :

2026-03-25

10 ans de la Fête du Court Métrage un best-of choisi avec ses organisateur.ice.s

10 ans de la Fête du Court Métrage un best-of choisi avec ses organisateur.ice.s.

5 courts métrages dès 12 ans.

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Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 53 26 23

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English :

10 years of the Fête du Court Métrage: a best-of chosen with its organizers

L’événement La Fête du Court Métrage à Flottes Pradines a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Cahors Vallée du Lot