LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE À LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-VIAUD Bibliothèque municipale Saint-Viaud mercredi 25 mars 2026.
Bibliothèque municipale 18 rue du Faubourg Saint-Jean Saint-Viaud Loire-Atlantique
Début : 2026-03-25 09:30:00
fin : 2026-03-25 12:00:00
2026-03-25
Dans le cadre de la Fête du court métrage organisée par l’association La Boîte Carrée, la bibliothèque de Saint-Viaud propose 2 séances en continu
Entrée gratuite.
de 9h30 à 12h Les Incontournables (jeune public, de 6 à 10 ans)
De 14h30 à 16h Coups de cœur du public (tout public) .
