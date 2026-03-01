LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE À LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-VIAUD Bibliothèque municipale Saint-Viaud

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE À LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-VIAUD

Bibliothèque municipale 18 rue du Faubourg Saint-Jean Saint-Viaud Loire-Atlantique

Début : 2026-03-25 09:30:00

fin : 2026-03-25 12:00:00

2026-03-25

Dans le cadre de la Fête du court métrage organisée par l’association La Boîte Carrée, la bibliothèque de Saint-Viaud propose 2 séances en continu

Entrée gratuite.

de 9h30 à 12h Les Incontournables (jeune public, de 6 à 10 ans)

De 14h30 à 16h Coups de cœur du public (tout public) .

