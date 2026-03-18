la Fête du court métrage à l’Auberge les Bains douches Auberge les Bains douches Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-31 19:00 –

Gratuit : non Prix libre > Entrée sur adhésion prix libre> Ciné et repas à prix libre> Buvette ouverte Adulte

Dans le cadre de la 10ème année de la fête du court métrage, Les Films de la jetée, des réalisatrices nantaises et le Claj vous propose une section aux petits oignons de courts métrage d’animation (public adulte). Programmation in et off de 7 films (durée totale 62 minutes)

Auberge les Bains douches Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100



Afficher la carte du lieu Auberge les Bains douches et trouvez le meilleur itinéraire

