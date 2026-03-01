La Fête du Court Métrage à Mercuès

188 Rue du Jardinier Mercuès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 16:50:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Manifestation nationale dédiée au court métrage permettant de découvrir le meilleur du cinéma court dans de nombreux lieux de projection

Manifestation nationale dédiée au court métrage permettant de découvrir le meilleur du cinéma court dans de nombreux lieux de projection. Le foyer rural de Flottes propose une séance de projection ouverte au public afin de promouvoir la création cinématographique courte et favoriser la découverte de nouveaux talents.

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188 Rue du Jardinier Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 22 49 67

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English :

National event dedicated to short films, allowing you to discover the best of short cinema in a wide range of screening venues

L’événement La Fête du Court Métrage à Mercuès Mercuès a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Cahors Vallée du Lot