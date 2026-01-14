La Fête du Court-Métrage Afterwork et Projection rue du Collège Reyrieux

La Fête du Court-Métrage Afterwork et Projection

rue du Collège Le Galet Reyrieux Ain

Début : 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-26

2026-03-26

Venez participer à la Fête du court-métrage Afterwork (19h) et projection de film !

rue du Collège Le Galet Reyrieux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 08 92 81 accueil.galet@reyrieux.fr

English :

Come and take part in the Short Film Festival: Afterwork (7pm) and film screening!

