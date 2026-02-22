La Fête du court métrage Encagnane Aix-en-Provence

La Fête du court métrage

Mercredi 25 mars 2026 de 10h à 0h et à partir de 11h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La Fête du court métrage ouvre une nouvelle édition, partout en France, dans des salles de cinéma mais aussi des écoles, des médiathèques, des établissements scolaires et tant d’autres lieux pour célébrer un format d’une exceptionnelle vitalité.Enfants

Le court métrage est en effet un formidable espace de recherche artistique où se réinventent sans cesse les écritures et les formes, une richesse que la Fête du court métrage rend accessibles à toutes et à tous.



Mercredi 25 mars à 10h Séance 1 Temps libre Enfants de 5 à 7 ans Durée 35 minutes.

Et toi, qu’est-ce que tu fais en sortant de l’école ?

Qui n’a jamais vécu un moment où tout bascule, où les règles habituelles ne s’appliquent plus ? Un oubli, une rencontre, un lieu qui résiste soudain, il faut improviser, inventer, ou même transgresser. Ces instants de décalage, où l’on sort des sentiers battus, révèlent souvent des ressources insoupçonnées. Oublier son maillot à la piscine, défier le temps par la création, braver les codes d’une société absurde ou affronter une nature qui se rebelle… Autant de situations où l’absurdité devient une porte ouverte vers l’imaginaire et la liberté.

Les quatre courts métrages de ce programme invitent les enfants à explorer ces moments uniques, où l’inattendu se transforme en aventure. Tour à tour poétiques, drôles ou tendres, ces histoires célèbrent l’audace de ceux qui osent sortir du cadre.



● Frite sans maillot de Matteo Salanave Piazza 2023 France -Animation

Antoine découvre dans le vestiaire qu’il a oublié son maillot de bain. Le cours de natation commence, il faut qu’il trouve une solution.



● L’effet de mes rides de Claude Delafosse 2022 France Animation, Documentaire

Claude, artiste-bidouilleurtouche-à-tout féru de cinéma d’animation, s’est mis en tête de faire enfin son film avant ses soixante-dix ans. Il embarque avec lui dans l’aventure Gaston, son petit-fils de sept ans, monté sur ressorts et curieux de tout, à qui il a transmis sa passion du dessin et de l’image en mouvement.



● La Pâquerette-raclette de Liselotte Macagno 2023 France Animation

Claude, accompagnée d’une chèvre guide, veut absolument voir la pâquerette-raclette. Cette fleur se trouve uniquement au sommet de la montagne le Pic-Odon. Le Pic-Odon refuse cette ascension, il veut se reposer. Arrivée au sommet, Claude piétine la pâquerette-raclette. Le Pic-Odon, enragé, fait dévaler Claude de la pente.



En pleine forme de Pierre Etaix 1971 France Fiction

Un jeune homme fuit la grande ville et cherche une place dans un camping. Mais dans quel camp, exactement, est-il tombé ? Et comment en sortir ?





Mercredi 25 mars à 11h Séance 2 Bien dans ma tête Enfants de 7 à 10 ans Durée 50 minutes

Comme tout le monde, nos personnages ont des doutes. Mais pas de panique, ils sont bien entourés !

Ce programme de trois courts métrages invite les enfants à explorer des situations où les relations humaines sont mises à l’épreuve par les différences et les défis de la vie. À travers des thèmes variés comme la maladie, le handicap ou les divergences culturelles, ces films illustrent comment le fait d’accepter l’autre dans sa singularité ou sa vulnérabilité peut apaiser et enrichir nos liens.

Les récits mettent en lumière les efforts des personnages pour se comprendre, se rapprocher et s’épanouir. Ils offrent aux enfants un espace de réflexion sur leurs propres émotions, la compréhension de l’autre et l’acceptation des différences, essentielle à une coexistence harmonieuse.



● Maman pleut des cordes de Hugo de Faucompret 2021 France Animation

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère, en revanche, traverse une dépression ; elle décide de se faire aider et doit envoyer sa fille passer les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon. Jeanne part en traînant les pieds à la campagne, il n’y a rien à faire, et la maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute attente, les vacances s’avèrent être une véritable aventure.



● La petite casserole d’Anatole de Éric Montchaud 2014 France Animation

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui est tombée dessus un jour. On ne sait pas très bien pourquoi. Depuis, elle se coince partout et l’empêche d’avancer. Un jour, Anatole en a assez. Il décide de se cacher. Pour ne plus voir et ne plus être vu. Mais, heureusement, les choses ne sont pas si simples.



● Des tresses de Leïla Macaire 2022 France Fiction

Lili arrive en CM1 dans une nouvelle école et se lie d’amitié avec Dado. Alors que la photo de classe approche, Lili se fait faire des tresses africaines et Dado se défrise les cheveux. C’est l’occasion de chercher en l’autre quelque chose qu’elles n’ont pas, quitte à mettre en danger leur amitié



Les enfants sont obligatoirement accompagnés d’un adulte. .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71

The Fête du court métrage (Short Film Festival) is back with a new edition, taking place all over France, in cinemas, schools, media libraries, educational establishments and many other venues, to celebrate this exceptionally vital format.

