La fête du court métrage ANCIZAN Ancizan
La fête du court métrage ANCIZAN Ancizan samedi 28 mars 2026.
La fête du court métrage
ANCIZAN 10 Rue de l’Arbizon Ancizan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 17:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Dans le cadre de la 10ème édition de la Fête du court métrage, La Soulane et l’association AURA s’associent pour vous proposer leurs coups de cœur !
17h30 séance enfants + goûter
20h30 séance adultes
Gratuit .
ANCIZAN 10 Rue de l’Arbizon Ancizan 65440 Hautes-Pyrénées Occitanie associationaura440@gmail.com
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English :
As part of the 10th edition of the Short Film Festival, La Soulane and the AURA association are joining forces to bring you their favorite films!
5:30pm: children’s screening + snack
8:30pm: adult screening
L’événement La fête du court métrage Ancizan a été mis à jour le 2026-03-20 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65