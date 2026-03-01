La fête du court métrage ANCIZAN Ancizan

La fête du court métrage

ANCIZAN 10 Rue de l’Arbizon Ancizan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 17:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Dans le cadre de la 10ème édition de la Fête du court métrage, La Soulane et l’association AURA s’associent pour vous proposer leurs coups de cœur !

17h30 séance enfants + goûter

20h30 séance adultes

Gratuit .

ANCIZAN 10 Rue de l’Arbizon Ancizan 65440 Hautes-Pyrénées Occitanie associationaura440@gmail.com

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English :

As part of the 10th edition of the Short Film Festival, La Soulane and the AURA association are joining forces to bring you their favorite films!

5:30pm: children’s screening + snack

8:30pm: adult screening

L’événement La fête du court métrage Ancizan a été mis à jour le 2026-03-20 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65