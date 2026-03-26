La fête du court-métrage au Sablon Centre Social et Culturel Le Quai Metz
La fête du court-métrage au Sablon Centre Social et Culturel Le Quai Metz dimanche 29 mars 2026.
La fête du court-métrage au Sablon
Centre Social et Culturel Le Quai 1 bis Rue de Castelnau Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29 16:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Manifestation annuelle, la Fête du court métrage est née de la volonté de mieux faire connaître le court métrage au plus grand nombre. Le ciné club du Sablon se joint à cet événement national en vous proposant une programmation haute en couleurs de 14 courts métrages sélectionnés par ses soins !
Cinéphiles ou néophytes, familles, passionnés ou curieux, venez explorer la magie du court, au CS Le Quai, à l’occasion de ce temps de projection gratuit et ouvert à toutes et tous !Tout public
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Centre Social et Culturel Le Quai 1 bis Rue de Castelnau Metz 57000 Moselle Grand Est lequai.centresocial@lequai-cs.fr
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English :
An annual event, the Short Film Festival was born of the desire to make short films better known to as many people as possible. The Ciné Club du Sablon joins this national event with a colorful program of 14 short films selected by the club!
Cinephiles and neophytes, families, enthusiasts and the curious, come and explore the magic of short films, at CS Le Quai, during this free screening open to all!
L’événement La fête du court-métrage au Sablon Metz a été mis à jour le 2026-03-23 par AGENCE INSPIRE METZ
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