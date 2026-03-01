LA FETE DU COURT-METRAGE SALLE DES FÊTES Bourg-d’Oueil
LA FETE DU COURT-METRAGE SALLE DES FÊTES Bourg-d’Oueil samedi 28 mars 2026.
LA FETE DU COURT-METRAGE
SALLE DES FÊTES MAIRIE Bourg-d’Oueil Haute-Garonne
Début : 2026-03-28 17:30:00
fin : 2026-03-28 22:30:00
2026-03-28
Venez découvrir des projections de courts-métrages
Pour tout public.
Buvette sur place & Repas partagé (amenez vos bons petits plats et vos couverts !) .
SALLE DES FÊTES MAIRIE Bourg-d’Oueil 31110 Haute-Garonne Occitanie jurassikjo@hotmail.com
English :
Come and discover screenings of short films
