La Fête du Court-Métrage CAPVERN LES BAINS Capvern
La Fête du Court-Métrage CAPVERN LES BAINS Capvern samedi 28 mars 2026.
La Fête du Court-Métrage
CAPVERN LES BAINS Au cinéma Agnès Varda Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Fête du Court-Métrage au cinéma Agnès Varda.
Au programme des court-métrage jeunesse
– Temps libre (5-7 ans) 34min
– Bien dans ma tête (7-10 ans) 52min
Trouver sa place (10-13 ans) 50min
– On s’adapte (13-17 ans) 55min
Entrée Gratuite
.
CAPVERN LES BAINS Au cinéma Agnès Varda Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 00 54 cinema-de-capvern@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Short Film Festival at the Agnès Varda cinema.
Children’s short films on the program:
– Temps libre (5-7 years) 34min
– Bien dans ma tête (7-10 years) 52min
Finding your place (10-13 years) 50min
– On s?adapte (13-17 years) 55min
Free admission
L’événement La Fête du Court-Métrage Capvern a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65