La Fête du Court-Métrage CAPVERN LES BAINS Capvern

La Fête du Court-Métrage

CAPVERN LES BAINS Au cinéma Agnès Varda Capvern Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Fête du Court-Métrage au cinéma Agnès Varda.

Au programme des court-métrage jeunesse

– Temps libre (5-7 ans) 34min

– Bien dans ma tête (7-10 ans) 52min

Trouver sa place (10-13 ans) 50min

– On s’adapte (13-17 ans) 55min

Entrée Gratuite

.

CAPVERN LES BAINS Au cinéma Agnès Varda Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 00 54 cinema-de-capvern@orange.fr

English :

Short Film Festival at the Agnès Varda cinema.

Children’s short films on the program:

– Temps libre (5-7 years) 34min

– Bien dans ma tête (7-10 years) 52min

Finding your place (10-13 years) 50min

– On s?adapte (13-17 years) 55min

Free admission

L’événement La Fête du Court-Métrage Capvern a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65