La fête du court métrage Le séchoir d’Aillac Carsac-Aillac

La fête du court métrage

Le séchoir d’Aillac Bourg d’Aillac Carsac-Aillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Atelier découverte du cinéma en famille à partir de 7 ans.

Viens découvrir l’histoire du cinéma et créer un objet iconique. Médiathèque de Carsac-Aillac.

Date 28 mars à partir de 15h

Gratuit sur inscription

05 53 31 52 06

Atelier découverte du cinéma en famille à partir de 7 ans.

Viens découvrir l’histoire du cinéma et créer un objet iconique. Médiathèque de Carsac-Aillac.

Date 28 mars à partir de 15h

Gratuit sur inscription

05 53 31 52 06 .

Le séchoir d’Aillac Bourg d’Aillac Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 52 06

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English : La fête du court métrage

Family cinema workshop from age 7.

Discover the history of cinema and create an iconic object. Médiathèque de Carsac-Aillac.

Date: March 28 from 3pm

Free with registration

05 53 31 52 06

L’événement La fête du court métrage Carsac-Aillac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du pays de Fénelon