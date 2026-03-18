La fête du court métrage Le séchoir d’Aillac Carsac-Aillac
La fête du court métrage Le séchoir d’Aillac Carsac-Aillac samedi 28 mars 2026.
La fête du court métrage
Le séchoir d’Aillac Bourg d’Aillac Carsac-Aillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Atelier découverte du cinéma en famille à partir de 7 ans.
Viens découvrir l’histoire du cinéma et créer un objet iconique. Médiathèque de Carsac-Aillac.
Date 28 mars à partir de 15h
Gratuit sur inscription
05 53 31 52 06
Atelier découverte du cinéma en famille à partir de 7 ans.
Viens découvrir l’histoire du cinéma et créer un objet iconique. Médiathèque de Carsac-Aillac.
Date 28 mars à partir de 15h
Gratuit sur inscription
05 53 31 52 06 .
Le séchoir d’Aillac Bourg d’Aillac Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 52 06
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English : La fête du court métrage
Family cinema workshop from age 7.
Discover the history of cinema and create an iconic object. Médiathèque de Carsac-Aillac.
Date: March 28 from 3pm
Free with registration
05 53 31 52 06
L’événement La fête du court métrage Carsac-Aillac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du pays de Fénelon