La Fête du Court Métrage

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 10:30:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

À travers plusieurs séances, le public est invité à découvrir une sélection de films courts pour tous les âges. Cette édition met en avant des projections adaptées aux enfants et aux adultes, favorisant la découverte du cinéma sous un format accessible et convivial.

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 21 84 72

English :

Through several screenings, audiences are invited to discover a selection of short films for all ages

L’événement La Fête du Court Métrage Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-03-03 par OT CVL Castelnau-Montratier