Passionné(e) de cinéma et de courts-métrages, venez découvrir les séances proposées dans le cadre de la Fête du court métrage à Chaumes-en-Retz

Au programme

Jeudi 26 mars à 20h30 Le rire dans les années 60 Tout public

Vendredi 27 mars à 20h séance spéciale pour les MJ ouverte dès 12ans

rendez-vous à l’espace culturel Victor Lemoine

Pratique

entrée gratuite

sans réservation

dans la limite des places disponibles

Chéméré Allée du Théâtre Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 30 11 contact.ecvl@chaumesenretz.fr

English :

If you’re passionate about cinema and short films, come and discover the screenings offered as part of the Short Film Festival in Chaumes-en-Retz

