La fête du court métrage Chéméré Chaumes-en-Retz
La fête du court métrage Chéméré Chaumes-en-Retz jeudi 26 mars 2026.
La fête du court métrage
Chéméré Allée du Théâtre Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 20:30:00
fin : 2026-03-26 20:30:00
Date(s) :
2026-03-26 2026-03-27
Passionné(e) de cinéma et de courts-métrages, venez découvrir les séances proposées dans le cadre de la Fête du court métrage à Chaumes-en-Retz
Au programme
Jeudi 26 mars à 20h30 Le rire dans les années 60 Tout public
Vendredi 27 mars à 20h séance spéciale pour les MJ ouverte dès 12ans
rendez-vous à l’espace culturel Victor Lemoine
Pratique
entrée gratuite
sans réservation
dans la limite des places disponibles
Chéméré Allée du Théâtre Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 30 11 contact.ecvl@chaumesenretz.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
If you’re passionate about cinema and short films, come and discover the screenings offered as part of the Short Film Festival in Chaumes-en-Retz
L’événement La fête du court métrage Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-02-27 par I_OT Pornic