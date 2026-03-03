La fête du court métrage Micro Folie Civray

La fête du court métrage Micro Folie Civray samedi 28 mars 2026.

Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray Vienne

Tarif : – –

Début : 2026-03-28
2026-03-28

Gratuit, sur inscription.   .

Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine   microfolie@civray.fr

