La Fête du court métrage Le Cana Creully sur Seulles

La Fête du court métrage

Le Cana 30 place Edmond Paillaud, 14480 Creully-sur-Seulles (parc du Château) Creully sur Seulles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

La fête du court prend de nouveau place au CANA ! Cette année encore une soirée consacrée au cinéma et toujours en lien avec la tradition orale.

Au programme, cinq courts métrages abordant le thème de la transmission, du souvenir ou de la tradition .

Comment le temps qui passe tisse un lien entre tous et de quelle manière.

Une occasion pour le CANA de recevoir des intervenants spécialistes … Mais cette fois-ci, l’intervenant, ce sera vous !

De beaux échanges en perspective, c’est certain. .

Le Cana 30 place Edmond Paillaud, 14480 Creully-sur-Seulles (parc du Château) Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 7 88 79 55 84 renseignement@airssauvages.org

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English : La Fête du court métrage

The short film festival is back at CANA! Once again this year, an evening dedicated to cinema and always linked to the oral tradition.

L’événement La Fête du court métrage Creully sur Seulles a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Gold Beach