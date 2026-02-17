La Fête du Court-Métrage de Metz fête ses 10 ans Place Saint-Jacques Metz

La Fête du Court-Métrage de Metz fête ses 10 ans

La Fête du Court Métrage revient à Metz, pour une édition 2026 toute particulière marquant les dix ans de l’événement sur le territoire.

Pendant une semaine, projections, cartes blanches, séances thématiques et rencontres avec les talents du cinéma court investiront plusieurs lieux emblématiques de la ville. La programmation mêle films professionnels et premières œuvres, tout en valorisant la diversité des regards, notamment à travers une soirée dédiée aux réalisatrices.

Cette édition anniversaire sera aussi un temps de célébration DJ sets, performances d’artistes et moments festifs viendront prolonger les projections, affirmant la Fête du Court Métrage comme un événement à la fois culturel et convivial.Soirée au cinéma KLUB Metz

25 mars, 19h soirée d’inauguration, en présence de réalisateur(ices) (gratuit, sur réservation)

26 mars, 20h soirée spéciale réalisatrices, en présence de réalisatrices (gratuit, sur réservation)

Cœur de fête à la MCL Metz projections, rencontres, débats, animations

27 mars, 17h-minuit

28 mars, 14h-minuit

29 mars, 14h-17hSoirées à la Maison de l’Etudiant projections de films étudiants, rencontre avec un réalisateur et clôture

30 mars, dès 18h

31 mars, dès 18h

Programmation complète avec lieux et horaires sur https://www.cycl-one.com/feteducourtmetz/Tout public

English :

The Fête du Court Métrage returns to Metz for a very special 2026 edition, marking the tenth anniversary of the event in the area.

Over the course of a week, screenings, cartes blanches, themed sessions and encounters with short-film talent will take over several of the city’s most emblematic venues. The program features a mix of professional films and first works, while highlighting the diversity of viewpoints, notably through an evening dedicated to female directors.

This anniversary edition will also be a time for celebration: DJ sets, artists’ performances and festive moments will extend the screenings, affirming the Fête du Court Métrage as an event that is both cultural and convivial.Evening at the KLUB Metz cinema

march 25, 7pm: opening night, with filmmakers (free, reservation required)

march 26, 8pm: special evening with women directors (free, with reservation)

C?ur de fête at MCL Metz: screenings, meetings, debates, entertainment

march 27, 5pm-midnight

march 28, 2pm-midnight

march 29, 2pm-5pmEvenings at the Maison de l’Etudiant: student film screenings, meeting with a director and closing ceremony

march 30, from 6pm

march 31, from 6pm

Complete program with locations and times at https://www.cycl-one.com/feteducourtmetz/

