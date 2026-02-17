La Fête du Court-Métrage de Metz fête ses 10 ans Place Saint-Jacques Metz
La Fête du Court-Métrage de Metz fête ses 10 ans Place Saint-Jacques Metz mercredi 25 mars 2026.
La Fête du Court-Métrage de Metz fête ses 10 ans
Place Saint-Jacques Le Klub Metz Moselle
La Fête du Court Métrage revient à Metz, pour une édition 2026 toute particulière marquant les dix ans de l’événement sur le territoire.
Pendant une semaine, projections, cartes blanches, séances thématiques et rencontres avec les talents du cinéma court investiront plusieurs lieux emblématiques de la ville. La programmation mêle films professionnels et premières œuvres, tout en valorisant la diversité des regards, notamment à travers une soirée dédiée aux réalisatrices.
Cette édition anniversaire sera aussi un temps de célébration DJ sets, performances d’artistes et moments festifs viendront prolonger les projections, affirmant la Fête du Court Métrage comme un événement à la fois culturel et convivial.Soirée au cinéma KLUB Metz
25 mars, 19h soirée d’inauguration, en présence de réalisateur(ices) (gratuit, sur réservation)
26 mars, 20h soirée spéciale réalisatrices, en présence de réalisatrices (gratuit, sur réservation)
Cœur de fête à la MCL Metz projections, rencontres, débats, animations
27 mars, 17h-minuit
28 mars, 14h-minuit
29 mars, 14h-17hSoirées à la Maison de l’Etudiant projections de films étudiants, rencontre avec un réalisateur et clôture
30 mars, dès 18h
31 mars, dès 18h
Programmation complète avec lieux et horaires sur https://www.cycl-one.com/feteducourtmetz/Tout public
Place Saint-Jacques Le Klub Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
The Fête du Court Métrage returns to Metz for a very special 2026 edition, marking the tenth anniversary of the event in the area.
Over the course of a week, screenings, cartes blanches, themed sessions and encounters with short-film talent will take over several of the city’s most emblematic venues. The program features a mix of professional films and first works, while highlighting the diversity of viewpoints, notably through an evening dedicated to female directors.
This anniversary edition will also be a time for celebration: DJ sets, artists’ performances and festive moments will extend the screenings, affirming the Fête du Court Métrage as an event that is both cultural and convivial.Evening at the KLUB Metz cinema
march 25, 7pm: opening night, with filmmakers (free, reservation required)
march 26, 8pm: special evening with women directors (free, with reservation)
C?ur de fête at MCL Metz: screenings, meetings, debates, entertainment
march 27, 5pm-midnight
march 28, 2pm-midnight
march 29, 2pm-5pmEvenings at the Maison de l’Etudiant: student film screenings, meeting with a director and closing ceremony
march 30, from 6pm
march 31, from 6pm
Complete program with locations and times at https://www.cycl-one.com/feteducourtmetz/
