La Fête du court métrage : En haut de l’affiche, L’hybride, Lille

La Fête du court métrage : En haut de l’affiche Vendredi 27 mars, 20h30 L’hybride Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T20:30:00+01:00 – 2026-03-27T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-27T20:30:00+01:00 – 2026-03-27T22:30:00+01:00

Cette deuxième soirée met à l’honneur des acteur·rice·s qui vous disent probablement quelque chose… Oui, il s’agit bien de Oulaya Amamra, Samir Guesmi, Sergi López, Stefan Crepon et Emmanuelle Devos réuni·e·s dans un programme d’histoires toutes courtes.

Dès 12 ans.

Durée de la projection : 1h20 env. Pause à mi-parcours.

Dans le cadre de La Fête du court métrage.

+ INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes : 19h

Projection : 20h30

Bar et petite restauration sur place

Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances.

L'hybride 18 rue gosselet, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532584 https://www.lhybride.org/ Lieu culturel dédié à l'audiovisuel, L'hybride propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l'échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.

La Fête du court métrage s’invite à L’hybride avec 3 rendez-vous pour célébrer le format court.