La Fête du Court-Métrage

à la salle des fêtes ESPARROS Esparros Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

La Fête du Court-Métrage organisée par la bibliothèque d’Esparros et les écoles d’Esparros et de Laborde.

18H Succession de films courts sur grand écran et pour tous publics.

19H Auberge espagnole

Entrée gratuite

Recette au bénéfice de la coopérative des écoles d’Esparros et Laborde.

.

à la salle des fêtes ESPARROS Esparros 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie bibliotheque.esparros@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Fête du Court-Métrage organized by the Esparros library and the Esparros and Laborde schools.

6pm: A succession of short films on the big screen for all audiences.

7pm: Spanish meal

Free admission

Proceeds benefit the Esparros and Laborde school cooperative.

L’événement La Fête du Court-Métrage Esparros a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65