La Fête du Court-métrage Le Moulin d’Eymet Eymet

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

La fête du court-métrage expose la magie du court au plus grand nombre. Cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés la fête du court-métrage permet à tous de découvrir le court-métrage !

Dans le cadre de cette fête, organisée par le Centre National du Cinéma du 25 au 31 mars, le Court Métrage s’invite au Moulin d’Eymet

Aujourd’hui, nous vous proposons des projections pour les jeunes de 10 ans et plus, avec 4 films d’une durée totale de 1h15.

Venez nombreux passer un bon moment avec nous ! .

