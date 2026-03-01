LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE FAIS MOI RIRE Langogne

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE FAIS MOI RIRE

Quai du Langouyrou Langogne Lozère

Tarif : 4 – 4 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Les blagues les plus courtes sont les meilleures !

Venez découvrir le format court à travers une sélection de 6 court-métrages pour rire ensemble.

Séance proposée dans le cafre de la fête du court métrage.

Quai du Langouyrou Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 80 75

English :

The shortest jokes are the best!

Come and discover the short format through a selection of 6 short films to laugh together.

Screening offered as part of the short film festival.

