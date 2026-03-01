LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE FAIS MOI RIRE Langogne
LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE FAIS MOI RIRE Langogne samedi 28 mars 2026.
LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE FAIS MOI RIRE
Quai du Langouyrou Langogne Lozère
Tarif : 4 – 4 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 18:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Les blagues les plus courtes sont les meilleures !
Venez découvrir le format court à travers une sélection de 6 court-métrages pour rire ensemble.
Séance proposée dans le cafre de la fête du court métrage.
Quai du Langouyrou Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 80 75
English :
The shortest jokes are the best!
Come and discover the short format through a selection of 6 short films to laugh together.
Screening offered as part of the short film festival.
L’événement LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE FAIS MOI RIRE Langogne a été mis à jour le 2026-02-20 par 48-OT Langogne