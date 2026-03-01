La fête du court métrage Rue des pastouriaux Grane
La fête du court métrage Rue des pastouriaux Grane dimanche 29 mars 2026.
La fête du court métrage
Rue des pastouriaux Médiathèque de Grâne Grane Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 16:00:00
fin : 2026-03-29 20:30:00
Date(s) :
2026-03-29
Le Café Associatif La Rigole participe à la 10e édition de La Fête du Court Métrage 2026, avec des séances dédiées aux enfants et aux adultes.
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Rue des pastouriaux Médiathèque de Grâne Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes cafeassociatifdegrane@mailo.com
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English :
Le Café Associatif La Rigole is taking part in the 10th edition of La Fête du Court Métrage 2026, with sessions dedicated to children and adults.
L’événement La fête du court métrage Grane a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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