La fête du court métrage Hérisson Social Club Hérisson
La fête du court métrage Hérisson Social Club Hérisson vendredi 27 mars 2026.
La fête du court métrage
Hérisson Social Club 3, rue Gambetta Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 18:00:00
fin : 2026-03-27 22:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Le Hérisson Social Club propose La fête du cour métrage. Le but ? Faciliter l’accès à de grands films courts pour faire découvrir ou redécouvrir le court métrage. Sélection pour une session enfants à 18h45 et une session tout public à 20h00.
Gratuit.
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Hérisson Social Club 3, rue Gambetta Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 73 37 96 info@herissonsocialclub.fr
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English :
The Hérisson Social Club presents La fête du court métrage. The aim? Facilitate access to great short films to help people discover or rediscover short films. Selection for a children?s session at 6:45pm and an all-ages session at 8:00pm.
Free admission.
L’événement La fête du court métrage Hérisson a été mis à jour le 2026-03-17 par Montluçon Tourisme