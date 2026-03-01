La fête du court métrage Hérisson Social Club Hérisson

La fête du court métrage

Hérisson Social Club 3, rue Gambetta Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Le Hérisson Social Club propose La fête du cour métrage. Le but ? Faciliter l’accès à de grands films courts pour faire découvrir ou redécouvrir le court métrage. Sélection pour une session enfants à 18h45 et une session tout public à 20h00.

Gratuit.

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Hérisson Social Club 3, rue Gambetta Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 73 37 96 info@herissonsocialclub.fr

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English :

The Hérisson Social Club presents La fête du court métrage. The aim? Facilitate access to great short films to help people discover or rediscover short films. Selection for a children?s session at 6:45pm and an all-ages session at 8:00pm.

Free admission.

L’événement La fête du court métrage Hérisson a été mis à jour le 2026-03-17 par Montluçon Tourisme