La Fête du Court Métrage

Micro Folie Pays d’Huriel 11 rue Jean de Brosse Huriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 10:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25 2026-03-28

La Micro-Folie Pays d’Huriel participe à la La Fête du Court Métrage, un événement national qui met à l’honneur le cinéma au format court !

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Micro Folie Pays d’Huriel 11 rue Jean de Brosse Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 52 72 micro-folie@cc-pays-huriel.com

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English :

La Micro-Folie Pays d?Huriel is taking part in La Fête du Court Métrage, a national event celebrating short films!

L’événement La Fête du Court Métrage Huriel a été mis à jour le 2026-03-16 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ