La Fête du Court Métrage Micro Folie Pays d’Huriel Huriel
La Fête du Court Métrage Micro Folie Pays d’Huriel Huriel mercredi 25 mars 2026.
La Fête du Court Métrage
Micro Folie Pays d’Huriel 11 rue Jean de Brosse Huriel Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 10:00:00
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25 2026-03-28
La Micro-Folie Pays d’Huriel participe à la La Fête du Court Métrage, un événement national qui met à l’honneur le cinéma au format court !
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Micro Folie Pays d’Huriel 11 rue Jean de Brosse Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 52 72 micro-folie@cc-pays-huriel.com
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English :
La Micro-Folie Pays d?Huriel is taking part in La Fête du Court Métrage, a national event celebrating short films!
L’événement La Fête du Court Métrage Huriel a été mis à jour le 2026-03-16 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ