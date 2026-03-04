La fête du court-métrage, La Ruelle, Ségur-le-Château
La fête du court-métrage, La Ruelle, Ségur-le-Château dimanche 8 mars 2026.
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-08T16:00:00+01:00 – 2026-03-08T16:30:00+01:00
Fin : 2026-03-29T16:00:00+02:00 – 2026-03-29T16:30:00+02:00
Comme tout le monde, nos personnages ont des doutes. Mais pas de panique, ils sont bien entourés !
Ce programme de trois courts métrages invite les enfants et leurs parents
à explorer des situations où les relations humaines sont
mises à l’épreuve par les différences et les défis de la
vie.
À travers des thèmes variés comme la maladie, le
handicap ou les divergences culturelles, ces films
illustrent comment le fait d’accepter l’autre dans sa
singularité ou sa vulnérabilité peut apaiser et enrichir
nos liens.
Les récits mettent en lumière les efforts des
personnages pour se comprendre, se rapprocher et
s’épanouir. Ils offrent aux élèves un espace de réflexion
sur leurs propres émotions, la compréhension de
l’autre et l’acceptation des différences, essentielle à
une coexistence harmonieuse.
De 7 à 10 ans
Jeune public
La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES
Bien dans ma tête la fête du court-métrage cinéma