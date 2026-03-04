La fête du court-métrage, La Ruelle, Ségur-le-Château

La fête du court-métrage 8 et 29 mars La Ruelle Corrèze

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T16:00:00+01:00 – 2026-03-08T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-29T16:00:00+02:00 – 2026-03-29T16:30:00+02:00

Comme tout le monde, nos personnages ont des doutes. Mais pas de panique, ils sont bien entourés !

Ce programme de trois courts métrages invite les enfants et leurs parents

à explorer des situations où les relations humaines sont

mises à l’épreuve par les différences et les défis de la

vie.

À travers des thèmes variés comme la maladie, le

handicap ou les divergences culturelles, ces films

illustrent comment le fait d’accepter l’autre dans sa

singularité ou sa vulnérabilité peut apaiser et enrichir

nos liens.

Les récits mettent en lumière les efforts des

personnages pour se comprendre, se rapprocher et

s’épanouir. Ils offrent aux élèves un espace de réflexion

sur leurs propres émotions, la compréhension de

l’autre et l’acceptation des différences, essentielle à

une coexistence harmonieuse.

De 7 à 10 ans

Jeune public

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

Bien dans ma tête la fête du court-métrage cinéma