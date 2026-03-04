La fête du court-métrage, La Ruelle, Ségur-le-Château

La fête du court-métrage Samedi 28 mars, 18h00 La Ruelle Corrèze

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T18:00:00+01:00 – 2026-03-28T18:30:00+01:00

Sélection de très courts métrages

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

Les Unitaires la fête du court-métrage cinéma