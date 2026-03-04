La fête du court-métrage, La Ruelle, Ségur-le-Château

La fête du court-métrage Dimanche 29 mars, 15h00 La Ruelle Corrèze

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T15:00:00+02:00 – 2026-03-29T15:30:00+02:00

Fin : 2026-03-29T15:00:00+02:00 – 2026-03-29T15:30:00+02:00

Enfilons nos bottes et allons rencontrer les êtres magiques du jardin !

Enfilons nos bottes !

Jardin potager, jardin de curé, verger, serre et orangeraie :

mots magiques mais qui recouvrent aussi une réalité

botanique. De tout temps, qu’il soit jardin d’agrément ou

jardin utilitaire, il est agréable d’y séjourner et d’éveiller

tous ses sens : la vue reposante des végétaux, le contact

direct avec la terre, les senteurs des fleurs, les saveurs

des fruits et des légumes, le chant des oiseaux… Alors

enfilons nos bottes pour cultiver le jardin et se cultiver

soi-même.

Notre planète Terre est le grand jardin des humains qu’il

nous incombe de préserver. Que faire pour lui redonner sa

luxuriance et la protéger des actions néfastes de

l’humanité ? Enfilons nos bottes et retroussons nos

manches pour la protéger.

Jardin d’Eden, jardin des Hespérides, le janah de l’islam:

les jardins dans les croyances et les mythes dénotent

souvent la sagesse et l’éternité. Dans les folklores de

divers pays, on y rencontre des personnages qui nous

offrent notre part de rêve et nous aident à nous construire.

Enfilons nos bottes et allons rencontrer les êtres

magiques du jardin, à la recherche de notre jardin

secret.

De 3 à 5 ans

Jeune public

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

Mon jardin merveilleux la fête du court-métrage cinéma