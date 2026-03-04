La fête du court-métrage, La Ruelle, Ségur-le-Château
La fête du court-métrage Dimanche 29 mars, 15h00 La Ruelle Corrèze
gratuit
Début : 2026-03-29T15:00:00+02:00 – 2026-03-29T15:30:00+02:00
Fin : 2026-03-29T15:00:00+02:00 – 2026-03-29T15:30:00+02:00
Enfilons nos bottes et allons rencontrer les êtres magiques du jardin !
Jardin potager, jardin de curé, verger, serre et orangeraie :
mots magiques mais qui recouvrent aussi une réalité
botanique. De tout temps, qu’il soit jardin d’agrément ou
jardin utilitaire, il est agréable d’y séjourner et d’éveiller
tous ses sens : la vue reposante des végétaux, le contact
direct avec la terre, les senteurs des fleurs, les saveurs
des fruits et des légumes, le chant des oiseaux… Alors
enfilons nos bottes pour cultiver le jardin et se cultiver
soi-même.
Notre planète Terre est le grand jardin des humains qu’il
nous incombe de préserver. Que faire pour lui redonner sa
luxuriance et la protéger des actions néfastes de
l’humanité ? Enfilons nos bottes et retroussons nos
manches pour la protéger.
Jardin d’Eden, jardin des Hespérides, le janah de l’islam:
les jardins dans les croyances et les mythes dénotent
souvent la sagesse et l’éternité. Dans les folklores de
divers pays, on y rencontre des personnages qui nous
offrent notre part de rêve et nous aident à nous construire.
Enfilons nos bottes et allons rencontrer les êtres
magiques du jardin, à la recherche de notre jardin
secret.
De 3 à 5 ans
Jeune public
La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES
Mon jardin merveilleux la fête du court-métrage cinéma