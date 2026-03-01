La Fête du Court Métrage  L’Escale Café Culture Landéda

La Fête du Court Métrage

L’Escale Café Culture 350 Route de Ar Palud Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Manifestation annuelle, La Fête du court métrage est née de la volonté de mieux faire connaître le court métrage au plus grand nombre.

Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, explorent la magie du court, partout en France et à l’international, à l’occasion de cette grande fête gratuite et ouverte à toutes et tous.

Plusieurs projections gratuites programmées toute l’après-midi dans votre café culture, pour les grands et les petits.

Programmation à découvrir sur la page Facebook de l’Escale.

Événement organisé en partenariat avec la Fête du Court et le collectif Culture Bar-Bars dans le cadre de l’événement Abracadabar-bars. .

L’Escale Café Culture 350 Route de Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne

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English : La Fête du Court Métrage

L’événement La Fête du Court Métrage Landéda a été mis à jour le 2026-03-16 par OT PAYS DES ABERS