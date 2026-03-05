La fête du court-métrage le rire dans les années 60 Saint-Dizier
Médiathèque Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-03-31
fin : 2026-03-31
2026-03-31
Tout public
Et si on riait en bonne compagnie ? Voyage dans le temps auprès des plus grands des années 60 Jacques Tati, Pierre Etaix, Michael Lonsdale, Bernadette Lafont et même Buster Keaton en couleurs. Un évènement incontournable pour découvrir la magie du court ! .
Médiathèque Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66
