La fête du court métrage

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27 18:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

A l’occasion de la fête du court métrage, la bibliothèque municipale de Lignières vous propose une projection de 2 courts métrages dès 10ans à découvrir aux Bains Douches de Lignières.

Préparez-vous pour une animation spéciale consacrée aux courts métrages ! Au programme une sélection de films courts percutants, surprenants et inspirants. Une belle occasion de découvrir de nouveaux talents, d’explorer des univers variés et de partager un moment culturel dynamique et accessible à tous.

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Les secrets de la voix-off Comment la voix off peut-elle détourner, souligner ou décrire une situation ? Ce programme nous offre des exemples inspirants. .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11

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English :

To mark the short film festival, the Lignières public library is offering a screening of 2 short films for children aged 10 and over, to be discovered at the Bains Douches in Lignières.

L’événement La fête du court métrage Lignières a été mis à jour le 2026-03-12 par OT LIGNIERES