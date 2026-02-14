La Fête du court métrage, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

La Fête du court métrage Mardi 31 mars, 18h00 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Et si on riait en bonne compagnie ? Voyage dans le temps auprès des plus grands des années 60 : Jacques Tati, Pierre Etaix, Michael Lonsdale, Bernadette Lafont et même Buster Keaton en couleurs. Un évènement incontournable pour découvrir la magie du court !

Le rire dans les années 60 Projection