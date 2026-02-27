La fête du court-métrage Moustier-Ventadour

La fête du court-métrage

Salle des fêtes Moustier-Ventadour Corrèze

Pour la 3ème année, le Café du Moustier participera à La fête du court-métrage fin mars 2026. Une séance pour les enfants de l’école sera organisée le vendredi 27 mars, et en soirée, ce sera la séance grand public. La programmation est en cours avec les bénévoles de l’association Rendez-vous à la salle des fêtes ! .

Salle des fêtes Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

