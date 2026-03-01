La fête du court-métrage

Salle des fêtes Plévenon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 17:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Dans le cadre de la fête nationale du court métrage, l’association propose à tous ceux qui le souhaitent (à partir de 12 ans) de venir découvrir la sélection de films courts de cette année. Il y en a pour tous les goûts, dans un bel enchaînement !

La projection durera entre 1h30 et 2h avec un entracte/buvette. .

Salle des fêtes Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement La fête du court-métrage Plévenon a été mis à jour le 2026-03-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme