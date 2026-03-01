La Fête du Court Métrage prog’ jeunesse Place Valérie Masson-Delmotte Lannion
La Fête du Court Métrage prog’ jeunesse Place Valérie Masson-Delmotte Lannion mercredi 25 mars 2026.
La Fête du Court Métrage prog’ jeunesse
Place Valérie Masson-Delmotte Maison Kénanaise Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 11:00:00
fin : 2026-03-25 17:00:00
Date(s) :
2026-03-25
Programmation Jeunesse
> 11h (26min) Mon jardin merveilleux (3-5 ans) + Café Poussette
> 15h (35min) Temps libre (5-7ans)
> 16h (51min) Bien dans ma tête (7-10ans)
Café ouvert toute la journée pour l’occasion .
Place Valérie Masson-Delmotte Maison Kénanaise Lannion 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 55 63 61 51
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English :
L’événement La Fête du Court Métrage prog’ jeunesse Lannion a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose