La Fête du Court Métrage prog’ jeunesse Place Valérie Masson-Delmotte Lannion

La Fête du Court Métrage prog’ jeunesse

Place Valérie Masson-Delmotte Maison Kénanaise Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 11:00:00

fin : 2026-03-25 17:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Programmation Jeunesse

> 11h (26min) Mon jardin merveilleux (3-5 ans) + Café Poussette

> 15h (35min) Temps libre (5-7ans)

> 16h (51min) Bien dans ma tête (7-10ans)

Café ouvert toute la journée pour l’occasion .

Place Valérie Masson-Delmotte Maison Kénanaise Lannion 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 55 63 61 51

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English :

L’événement La Fête du Court Métrage prog’ jeunesse Lannion a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose