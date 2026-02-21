La Fête du court métrage projections et visite libre Musée des Mômes Brest

La Fête du court métrage projections et visite libre

Musée des Mômes 50 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:30:00

fin : 2026-03-29 11:50:00

Date(s) :

2026-03-29

Rendez-vous pour une journée dédiée aux jeunes spectateurs et à leurs familles.

Au programme 4 sessions de courts métrages adaptées aux enfants de 3 à 10 ans, abordant avec douceur et créativité des thèmes comme la nature, le temps libre ou les émotions. Les projections sont accompagnées d’une visite libre du musée, accessible avant, entre ou après les séances.

Programme des projections

10h–10h30 Mon jardin merveilleux (3–5 ans)

11h–11h35 Temps libre (5–7 ans)

15h–16h Bien dans ma tête (7–10 ans)

17h–17h30 Temps libre (5–7 ans)

Informations pratiques

Billet unique valable pour le matin ou l’après-midi, donnant accès à l’ensemble des projections de la demi-journée choisie, ainsi qu’à une visite libre du musée.

Arrivée et départ libres, selon vos envies et le rythme de vos enfants.

Réservation recommandée en ligne. .

Musée des Mômes 50 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 57 57 99 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Fête du court métrage projections et visite libre

L’événement La Fête du court métrage projections et visite libre Brest a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue