La fête du court-métrage La Loco Quimperlé
La fête du court-métrage La Loco Quimperlé mercredi 25 mars 2026.
La fête du court-métrage
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 14:30:00
fin : 2026-03-25 17:30:00
Date(s) :
2026-03-25
Trois programmes de 45 minutes.
14h30 Jeune public
15h30 et 16h30 Tout public .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English : La fête du court-métrage
L’événement La fête du court-métrage Quimperlé a été mis à jour le 2026-03-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS