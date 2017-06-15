La fête du court-métrage La Loco Quimperlé

La fête du court-métrage

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:30:00

fin : 2026-03-25 17:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Trois programmes de 45 minutes.

14h30 Jeune public

15h30 et 16h30 Tout public .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English : La fête du court-métrage

L’événement La fête du court-métrage Quimperlé a été mis à jour le 2026-03-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS