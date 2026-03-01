La Fête du Court-Métrage Médiathèque René Garnier Retournac
La Fête du Court-Métrage Médiathèque René Garnier Retournac vendredi 27 mars 2026.
La Fête du Court-Métrage
Médiathèque René Garnier 14 avenue de la gare Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Pour cette soirée, la médiathèque a choisi 4 courts-métrages réunis dans le programme Le rire dans les années 60 . Soirée tout public, adultes et enfants dès 8ans. Durée 1h31. Réservation conseillée.
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Médiathèque René Garnier 14 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 44 46 mediatheque@ville-retournac.fr
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English :
For this evening, the mediatheque has chosen 4 short films in the program: Laughter in the 60s . Evening for all audiences, adults and children aged 8 and over. Running time: 1h31. Reservations recommended.
L’événement La Fête du Court-Métrage Retournac a été mis à jour le 2026-03-17 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire