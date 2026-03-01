La Fête du Court-Métrage Médiathèque René Garnier Retournac

La Fête du Court-Métrage

Médiathèque René Garnier 14 avenue de la gare Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Pour cette soirée, la médiathèque a choisi 4 courts-métrages réunis dans le programme Le rire dans les années 60 . Soirée tout public, adultes et enfants dès 8ans. Durée 1h31. Réservation conseillée.

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Médiathèque René Garnier 14 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 44 46 mediatheque@ville-retournac.fr

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English :

For this evening, the mediatheque has chosen 4 short films in the program: Laughter in the 60s . Evening for all audiences, adults and children aged 8 and over. Running time: 1h31. Reservations recommended.

L’événement La Fête du Court-Métrage Retournac a été mis à jour le 2026-03-17 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire