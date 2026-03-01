La fête du court métrage

27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 5.8 – 5.8 – EUR

5.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-25

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-25

La Fête du Court métrage

Un festival qui s’étale sur 4 jours un ciné goûter le mercredi à 16h avec l’Odyssée de Choum, la petite chouette, talents d’aujourd’hui le jeudi à 20h30 avec un tarif unique à 5,80 € et en haut de l’affiche le vendredi et les coups de coeur du public le dimanche avec des séances gratuites. 5.8 .

27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 04 13

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English :

Short Film Festival

L’événement La fête du court métrage Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-03-18 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE