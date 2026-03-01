La Fête du Court-Métrage Salle des Fêtes Saint-Bonnet-sur-Gironde

La Fête du Court-Métrage

Salle des Fêtes 4 rue des Ecoles Saint-Bonnet-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28 23:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Événement national mettant à l’honneur les formats courts-métrages: diffusion d’une quinzaine de courts sous forme de séquences de 30 mn et diffusion du court-métrage Émoi(s) tourné au lycée Jean Hippolyte d Jonzac en présence du réalisateur.

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Salle des Fêtes 4 rue des Ecoles Saint-Bonnet-sur-Gironde 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 91 53 49 asheff1579@gmail.com

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English :

National event celebrating short-film formats: screening of some fifteen short films in 30-minute sequences, and screening of the short film Émoi(s) shot at Lycée Jean Hippolyte in Jonzac, in the presence of the director.

L’événement La Fête du Court-Métrage Saint-Bonnet-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-03-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge