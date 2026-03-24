La fête du court métrage Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

La fête du court métrage

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

Au programme 4 courts métrages pour une durée totale d’1h32.

Philippe Rebbot, Finnegan Oldfield, Raphaël Quenard, Anne Alvaro, Stefan Crepon, Benjamin Voisin se sont réuni-e-s pour mettre à l’honneur le format court sur grand écran.

Au programme Mort d’un acteur d’Ambroise Rateau a reçu le César du Meilleur Court Métrage de Fiction 2026 | 23 min Olivia de Ben Richardot | 25 min Totems d’Arthur Cahn | 26 min Je veux danser de Lomane de Dietrich | 18 min .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

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English : La fête du court métrage

The program includes 4 short films, running a total of 1 hour 32 minutes.

L’événement La fête du court métrage Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-03-19 par OTI LAS