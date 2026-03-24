La fête du court métrage Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
La fête du court métrage Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse lundi 30 mars 2026.
La fête du court métrage
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30
fin : 2026-03-30
Date(s) :
2026-03-30
Au programme 4 courts métrages pour une durée totale d’1h32.
Philippe Rebbot, Finnegan Oldfield, Raphaël Quenard, Anne Alvaro, Stefan Crepon, Benjamin Voisin se sont réuni-e-s pour mettre à l’honneur le format court sur grand écran.
Au programme Mort d’un acteur d’Ambroise Rateau a reçu le César du Meilleur Court Métrage de Fiction 2026 | 23 min Olivia de Ben Richardot | 25 min Totems d’Arthur Cahn | 26 min Je veux danser de Lomane de Dietrich | 18 min .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr
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English : La fête du court métrage
The program includes 4 short films, running a total of 1 hour 32 minutes.
L’événement La fête du court métrage Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-03-19 par OTI LAS
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