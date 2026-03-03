La Fête du Court-métrage Cinéma LUtopie Sainte-Livrade-sur-Lot

La Fête du Court-métrage

Cinéma LUtopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

17h30 Sélection de 9 courts-métrages autour de la jeunesse et des débuts dans la vie adulte. (Durée 1h35)

20h30 Les comédiens Philippe Rebbot, Finnegan Oldfield, Raphaël Quenard, Anne Alvaro, Stefan Crepon, Benjamin Voisin sont réuni·e·s pour mettre à l’honneur le format court sur grand écran.

Cinéma LUtopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83 lecranlivradais-utopie@orange.fr

English : La Fête du Court-métrage

5:30pm: Selection of 9 short films about youth and early adulthood (running time 1h35)

8:30pm: Actors Philippe Rebbot, Finnegan Oldfield, Raphaël Quenard, Anne Alvaro, Stefan Crepon and Benjamin Voisin join forces to celebrate the short film format on the big screen.

