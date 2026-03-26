La Fête du court-métrage L’Étoile Cinéma Saulieu
La Fête du court-métrage L’Étoile Cinéma Saulieu jeudi 26 mars 2026.
La Fête du court-métrage
L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – 5 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 19:00:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
L’Étoile Cinéma participe à la Fête du Court-Métrage !
Jeudi 26 mars dès 19h, venez découvrir plusieurs courts-métrages de qualité pour l’occasion ! Tarif unique 5 €
Programme
19H PARTIE 45mn
Rubika (extra cour t comédie tout public)
Pitchoune 23min (amitié drame)
Premier mercredi du mois 19 min (amour)
20h PARTIE II 1h
Belle gueule 24min (amour)
Roule ma poule 15min (amour)
Patanegra 20min (guerre liberté)
21h15 PARTIE III 41 mn
Beach flags 13min (voyage jeunesse)
RIP Madame Joseph 15 min (thème voyage)
Le diable et la bicyclette 13min (thème liberté film Sénégal)
+ d’infos http://etoile-saulieu.fr .
L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : La Fête du court-métrage
L’événement La Fête du court-métrage Saulieu a été mis à jour le 2026-03-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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